Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Суспільне Черкаси".

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Черкащина опинилася під ударом

Зранку 13 грудня в Черкаській області було гучно. Повітряна тривога розпочалась 12 грудня о 17:29. Командування Повітряних сил повідомило, що росіяни атакували Черкащину ударними дронами та ракетами.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Вже зранку 13 грудня о 07:27 керівник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив населення про ракетну небезпеку. За пів години місцеві почули вибухи в регіоні.

Ракети з Черкащини курсом на Київщину,

– наголосили Повітряні сили.