Росія тривалий час накопичували ракети та безпілотні літальні апарати. Про це пише 24 Канал із посиланням на Андрія Коваленка.
Дивіться також Романчук і стратегія геноциду: історія російського генерала-злочинця
Путіна потрібно зламати
Коваленко наголосив, що ворог не демонструє жодних ознак готовності до припинення атак та терору України.
Він не змінює тактику з ракетними обстрілами. Накопичував ракети та дрони і прогнозовано їх запустив,
– написав керівник ЦПД.
Він наголосив, що російського президента Владіміра Путіна треба зламати, інакше Росія не припинить війну.
Зранку 13 грудня Росія атакувала Україну ракетами. Зокрема, у повітряний простір зайшли "Калібри". Також відбулись пуски зі стратегічних бомбардувальників Ту-95. Також ворог атакує безпілотниками.
Росія запускала балістичне озброєння по передмістю Харкова. Ворог не припиняє бити по мирних українських містах, які ніколи не становили для неї загрози.