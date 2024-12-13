Росія тривалий час накопичували ракети та безпілотні літальні апарати. Про це пише 24 Канал із посиланням на Андрія Коваленка.

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Путіна потрібно зламати

Коваленко наголосив, що ворог не демонструє жодних ознак готовності до припинення атак та терору України.

Він не змінює тактику з ракетними обстрілами. Накопичував ракети та дрони і прогнозовано їх запустив,

– написав керівник ЦПД.

Він наголосив, що російського президента Владіміра Путіна треба зламати, інакше Росія не припинить війну.

Зранку 13 грудня Росія атакувала Україну ракетами. Зокрема, у повітряний простір зайшли "Калібри". Також відбулись пуски зі стратегічних бомбардувальників Ту-95. Також ворог атакує безпілотниками.

Росія запускала балістичне озброєння по передмістю Харкова. Ворог не припиняє бити по мирних українських містах, які ніколи не становили для неї загрози.