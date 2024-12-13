Россия длительное время накапливала ракеты и беспилотные летательные аппараты. Об этом пишет 24 Канал исо ссылкой на Андрея Коваленко.

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Путина нужно сломать

Коваленко отметил, что враг не демонстрирует никаких признаков готовности к прекращению атак и террора Украины.

Он не меняет тактику с ракетными обстрелами. Накапливал ракеты и дроны и прогнозируемо их запустил,

– написал руководитель ЦПД.

Он отметил, что российского президента Владимира Путина надо сломать, иначе Россия не прекратит войну.

Утром 13 декабря Россия атаковала Украину ракетами. В частности, в воздушное пространство зашли "Калибры". Также состоялись пуски из стратегических бомбардировщиков Ту-95. Также враг атакует беспилотниками.

Россия запускала баллистическое вооружение по пригороду Харькова. Враг не прекращает бить по мирным украинским городам, которые никогда не представляли для нее угрозы.