Якщо у вашому регіоні оголошено повітряну тривогу, подбайте про свою безпеку та прямуйте в укриття! Де фіксуються ворожі безпілотники, читайте на 24 Каналі.
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Де летять "Шахеди"
22:33, 15 грудня
- "Шахед" на півдні Чернігівщини курсом на Київщину,
- на Сумщині – напрямок на Полтавщину.
22:10, 15 грудня
Де оголошена повітряна тривога
21:41, 15 грудня
"Шахед" на заході Сумщини летить курсом на Чернігівщину.