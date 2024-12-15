Якщо у вашому регіоні оголошено повітряну тривогу, подбайте про свою безпеку та прямуйте в укриття! Де фіксуються ворожі безпілотники, читайте на 24 Каналі.

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Де летять "Шахеди"

22:33, 15 грудня

  • "Шахед" на півдні Чернігівщини курсом на Київщину,
  • на Сумщині – напрямок на Полтавщину.
22:10, 15 грудня

Де оголошена повітряна тривога

21:41, 15 грудня

"Шахед" на заході Сумщини летить курсом на Чернігівщину.