Якщо у вашому регіоні оголошено повітряну тривогу, подбайте про свою безпеку та прямуйте в укриття! Де фіксуються ворожі безпілотники, читайте на 24 Каналі.

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Де летять "Шахеди"

22:33, 15 грудня "Шахед" на півдні Чернігівщини курсом на Київщину,

на Сумщині – напрямок на Полтавщину.

22:10, 15 грудня Де оголошена повітряна тривога