Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію. Радимо перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

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На Київщині працює ППО

Орієнтовно о 03:35 на території Київської області оголосили повітряну тривогу через ударні БпЛА у регіоні. Вже о 06:55 загроза поширилася на столицю. Повітряні сили повідомляли про рух дронів-камікадзе в області.

Вже о 07:17 це підтвердили у Київській обласній військовій адміністрації. За їхніми даними, наразі зафіксовано рух ворожих БпЛА, внаслідок чого у регіоні працюють сили протиповітряної оборони.

Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги,

– йдеться у повідомленні КМВА.