Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию. Советуем находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
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В Киевской области работает ПВО
Ориентировочно в 03:35 на территории Киевской области была объявлена воздушная тревога из-за ударных БПЛА в регионе. Уже в 6:55 угроза распространилась на столицу. Воздушные силы сообщали о движении дронов-камикадзе в области.
Уже в 07.17 это подтвердили в Киевской областной военной администрации. По их данным, в настоящее время зафиксировано движение враждебных БПЛА, в результате чего в регионе работают силы противовоздушной обороны.
Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги,
– говорится в сообщении КМВА.