Силам ПВО удалось сбить 27 дронов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Сколько БПЛА сбили ночью

Согласно обнародованной информации, враг ночью атаковал 49 ударными БПЛА типа "Шахед" и беспилотниками других типов из районов Брянск, Орел в России. Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.30 подтверждено избиение 27 ударных БПЛА типа "Шахед" и беспилотников других типов в Черниговской, Сумской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской и Днепропетровской,

– речь идет и в сообщении.

Еще 19 вражеских беспилотников не достигли своих целей, то есть были локационно потеряны из-за противодействия Сил обороны. В Воздушных силах подчеркнули, что еще три дрона находятся в воздушном пространстве Украины. По их данным, попаданий или разрушений нигде не произошло, информации о раненых нет.

ПВО сбила 27 дронов / Инфографика Воздушных сил