Было зафиксировано движение враждебных БПЛА в регионе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА и мэра Киева Виталия Кличко.
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В Киевской области работала ПВО
В 9:40 в Воздушных силах предупреждали о движении БПЛА на юге и севере Киевщины.
Позже они достигли северных окраин Киева. По ним работали силы ПВО.
Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО,
– сообщили в КОВА в 9:52.
Уже в 9:56 о работе противовоздушной обороны в пределах Киева сообщил Виталий Кличко.
Через несколько минут мониторинговые каналы сообщили об успешном сбивании. После этого в столице объявили отбой тревоги.
Власти области напоминают запрет фотографировать работу ПВО и призывают находиться в укрытиях во время воздушных тревог.