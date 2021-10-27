Мониторинговые группы продолжают проверять заведения питания, магазины, транспорт на соблюдение карантинных ограничений. С 27 октября прекратят работу 11 заведений пока не устранят нарушения.

Об этом по итогам городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС сообщил первый заместитель мэра Андрей Москаленко.

К теме Во Львове из-за нарушения карантина закроют 10 заведений

Закроют 11 магазинов и кафе

В частности, говорится о:

ресторан "Де Люкс" на улице Владимира Великого, 2;

компании "Вертекслай" торгово-развлекательный центр "Fly Kids" ТЦ "Серебристый" на улице Патона, 37;

кофейне Step4Coffee на улице Чехова, 30;

заведении общественного питания "Килишкова" на площади Рынок, 16;

магазине "Лайфсел" в ТЦ ВАМ на проспекте Красной Калины, 62;

магазине "Напитки и табак" на улице Шевченко, 358;

магазине Firefly'S на площади Старый Рынок, 8;

магазине "Бир сет" на улице Стрыйской, 45а;

магазине "Мука" на улице Стрыйской, 45;

магазине "Овощи, фрукты, сухофрукты" на улице Городоцкой, 298;

магазине "23/7" компании "Клевер Сторс" на улице Выговского, 47а.

В то же время разрешили работать таким заведениям:

магазин Watsons на улице Широкой, 67;

магазин "Копійочка" улицы Низменной, 17;

магазин "Чарка до свята" фирмы "ОВАЦИЯ" на улице Широкой, 63;

магазин "Секонд-хенд" на улице Лычаковской, 201.

Новые карантинные ограничения во Львове и области

С 25 октября во Львовской области ввели новые карантинные правила. Все посетители кафе, ресторанов, промышленных рынков, ТРЦ, салонов красоты должны иметь с собой сертификаты о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест (за 72 часа до посещения заведения).

Новые правила не распространяются на продуктовые магазины, супермаркеты и аптеки. Такие же ограничения начнут действовать во Львове с 1 ноября.