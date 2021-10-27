Моніторингові групи продовжують перевіряти заклади харчування, магазини, транспорт на дотримання карантинних обмежень. З 27 жовтня припинять роботу 11 закладів допоки не усунуть порушення.
Про це за підсумками міської комісії з питань ТЕБ і НС повідомив перший заступник мера Андрій Москаленко.
До теми У Львові через порушення карантину закриють 10 закладів
Закриють 11 магазинів та кафе
Зокрема, мовиться про:
- ресторан "Де Люкс" на вулиці Володимира Великого, 2;
- компанію "Вертекслай" торговельно-розважальний центр "Fly Kids" ТЦ "Сріблястий" на вулиці Патона, 37;
- кав'ярню Step4Coffee на вулиці Чехова, 30;
- заклад громадського харчування "Кілішкова" на площі Ринок, 16;
- магазин "Лайфсел" в ТЦ ВАМ на проспекті Червоної Калини, 62;
- магазин "Напої і тютюн" на вулиці Шевченка, 358;
- магазин Firefly's на площі Старий Ринок, 8;
- магазин "Бір сет" на вулиці Стрийській, 45а;
- магазин "Мука" на вулиці Стрийській, 45;
- магазин "Овочі, фрукти, сухофрукти" на вулиці Городоцькій, 298;
- магазин "23/7" компанії "Клевер Сторс" на вулиці Виговського, 47а.
Водночас дозволили працювати таким закладам:
- магазину Watsons на вулиці Широкій, 67;
- магазину "Копійочка" вулиці Низинній, 17;
- магазину "Чарка до свята" фірми "ОВАЦІЯ" на вулиці Широкій, 63;
- магазину "Секонд-хенд" на вулиці Личаківській, 201.
Нові карантинні обмеження у Львові та області
З 25 жовтня у Львівській області запровадили нові карантинні правила. Усі відвідувачі кафе, ресторанів, промислових ринків, ТРЦ, салонів краси мають мати з собою сертифікати про вакцинацію або негативний ПЛР-тест (за 72 години до відвідування закладу).
Нові правила не поширюються на продуктові магазини, супермаркети й аптеки. Такі ж обмеження почнуть діяти у Львові з 1 листопада.