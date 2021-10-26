У мерії відбулось засідання міського штабу з протидії коронавірусу 26 жовтня. Остаточні рішення про нові правила прийме комісія з питань ТЕБ і НС.

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10 закладів порушили карантин

Перш за все комісія розглядала порушення карантинних умов львівськими закладами. Таким чином виявили близько 10 закладів, які не дотримують правил. Їхню роботу планують обмежити найближчим часом.

Ми розглянули ситуацію із поширенням коронавірусу у Львові та рішення, які будуть запропоновані на комісію з питань ТЕБ і НС. Перш за все йшлося про закриття закладів, які порушували і порушують карантинні обмеження. Так, буде обмежено господарську роботу близько 10 закладів,

– каже заступник мера Андрій Москаленко.

Також на засіданні обговорили формат навчання наступного тижня, обмеження транспортних перевезень, роботи сфери послуг, спорту та культури.

Москаленко каже, що у Львові точно обмежать масові заходи. Ці та попередні питання згодом переглянуть на комісії з питань ТЕБ і НС.

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Карантин у Львові