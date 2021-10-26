В мэрии состоялось заседание городского штаба по противодействию коронавирусу 26 октября. Окончательные решения о новых правилах примет комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.
Обратите внимание Я думаю, что мы будем в красной зоне, – Садовый о карантине во Львове
10 заведений нарушили карантин
Прежде всего комиссия рассматривала нарушение карантинных условий львовскими заведениями. Таким образом обнаружили около 10 заведений, которые не соблюдают правила. Их работу планируют ограничить в ближайшее время.
Мы рассмотрели ситуацию с распространением коронавируса во Львове и решения, которые будут предложены на комиссию по вопросам ТЭБ и ЧС. Прежде всего речь шла о закрытии заведений, которые нарушали и нарушают карантинные ограничения. Так, будет ограничена хозяйственная работа около 10 заведений,
– говорит заместитель мэра Андрей Москаленко.
Также на заседании обсудили формат обучения на следующей неделе, ограничение транспортных перевозок, работы сферы услуг, спорта и культуры.
Москаленко говорит, что во Львове точно ограничат массовые мероприятия. Эти и предыдущие вопросы впоследствии пересмотрят на комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.
Во Львове закроют по меньшей мере 10 заведений-нарушителей: видео
Карантин во Львове
- С 25 октября во Львовской области ввели новые карантинные правила.
- Все посетители кафе, ресторанов, промышленных рынков, ТРЦ, салонов красоты должны иметь с собой сертификаты о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест (за 72 часа до посещения заведения).
- Новые правила не распространяются на продуктовые магазины, супермаркеты и аптеки.
- Такие же ограничения начнут действовать во Львове с 1 ноября.