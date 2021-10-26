Во Львовской области всего 50 фирм. Только на нескольких предприятиях вакцинированных водителей 80%. Об этом сообщил начальник управления транспорта и связи Львовской ОГА Степан Рудницкий во время брифинга 25 октября.

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В случае усиленного карантина

Во Львовской области могут частично остановить общественный транспорт, если введут обязательную вакцинацию водителей. Поскольку прививку сделали только 30% водителей и всех остальных не допустят к работе.

Эта цифра недостаточна. Если выйдет нормативный документ, что будут допускаться к работе только вакцинированные водители, то только треть работников сможет работать. Другие вынуждены будут быстрыми темпы проводить вакцинацию,

– сказал Степан Рудницкий.

Сейчас водители не обязаны вакцинироваться, но их просят привиться на случай ухудшения эпидемии. Ведь если ситуация во Львовской области ухудшится, то обязательную вакцинацию могут потребовать и у перевозчиков и водителей.

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С 25 октября во Львовской области были введены новые карантинные правила.

Все посетители кафе, ресторанов, промышленных рынков, ТРЦ, салонов красоты должны иметь с собой сертификаты о вакцинации или отрицательном ПЦР-тесте (за 72 часа до посещения заведения).

Новые правила не распространяются на магазины, супермаркеты и аптеки. Такое решение приняла накануне областная комиссия ТЭБ и ЧС.

Такие же ограничения начнут действовать во Львове с 1 ноября.



Что известно об адаптивном карантине в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала