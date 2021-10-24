С 25 октября для проезда пассажирам будет необходим или COVID-сертификат, или результат ПЦР-теста.

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Еще больше требований – к водителям, перевозчиков просят принять все меры, чтобы они были вакцинированы.

Какие документы нужны пассажирам:

отрицательный результат ПЦР-теста;

или отрицательный экспресс-тест на антиген;

или сертификат вакцинации;

или справка о выздоровлении от коронавируса.

Власти могут перераспределить транспорт на маршрутах – по загруженности

Также, по информации СМИ, областные власти рассматривают возможность перераспределить транспорт – с менее загруженных маршрутов "перебросить" на более загруженные. Еще один пункт для обсуждений – ограничения на перевозку льготников в час пик.

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В Украине уже действуют новые правила межобластных перевозок

Отметим, что с 21 октября в Украине начали действовать новые правила межобластных пассажирских перевозок. Теперь для того, чтобы путешествовать на самолете, поезде или автобусе пассажиру необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста или COVID-сертификат.