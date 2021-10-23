Кадры, на которых жители городов, которые попали в красную зону, штурмуют центры вакцинации, заполонили сеть.

Важно Зеленский ответил на петицию о принудительной вакцинации

Такая ситуация сложилась в Мариуполе и Краматорске Донецкой области. Область попали в красную зону карантина 18 октября. Такое решение приняли из-за того, что эпидемиологическая ситуация вышла из-под контроля. А именно:

уровень госпитализации составлял 101 человек на 100 тысяч населения области, при норме 60;

загруженность коек с кислородом 87,8% при норме 65%.

В красной зоне карантина запрещено

Пребывание на территориях общего пользования без защитных масок.

Работа предприятий общественного питания, кроме адресной доставки и заказов навынос. А также работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров.

Работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров, учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ.

Проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей.

Обратите внимание! Указанные ограничения не будут действовать в тех случаях, если 100% сотрудников и посетителей указанных заведений или мероприятий будут полностью иммунизированы и будут иметь "зеленый" COVID-сертификат.

Чтобы избежать ограничений, люди решили вакцинироваться. Поэтому, у пунктов образовались огромные очереди и толкотня. На обнародованных кадрах люди не придерживаются никакой дистанции и большинство без масок.

Люди в Мариуполе бьются в очереди на вакцинацию: смотрите видео

Ранее местная власть Мариуполя решила ввести немало дополнительных ограничений в городе из-за стремительного увеличения больных коронавирусом. Среди них: