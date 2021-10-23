Кадри, на яких мешканці міст, які потрапили у червону зону, штурмують центри вакцинації, заполонили мережу.
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Така ситуація склалася у Маріуполі та Краматорську, що на Донеччині. Область потрапили до червоної зони карантину 18 жовтня. Таке рішення ухвалили через те, що епідеміологічна ситуація вийшла з-під контролю. А саме:
- рівень госпіталізації складав 101 особа на 100 тисяч населення області, при нормі 60;
- завантаженість ліжок з киснем 87,8% при нормі 65%.
У червоній зоні карантину заборонено
- Перебування на територіях загального користування без захисних масок.
- Робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос. А також робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів.
- Робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів, закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл.
- Проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів.
Аби уникнути обмежень, люди вирішили вакцинуватися. Тож, біля пунктів утворилися величезні черги та штовханина. На оприлюднених кадрах люди не дотримуються жодної дистанції та більшість без масок.
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Раніше місцева влада Маріуполя вирішила запровадити чимало додаткових обмежень у місті через стрімке збільшення хворих на коронавірус. Серед них:
- осінні канікули в закладах загальної середньої освіти почнуться з 18 жовтня, з 25 жовтня – дистанційне навчання;
- тимчасове зупинення роботи закладів позашкільної освіти;
- тимчасове зупинення навчання в клубних установах творчих колективів та клубних формувань;
- заповнення 100% сидячих та 50% стоячих місць у транспорті;
- заборона працювати без вакцинації 80% працівників (обов'язкове підтвердження отримання мінімум однієї дози вакцини проти COVID-19) для установ, пов'язаних з прийомом відвідувачів, непродовольчих, продовольчих ринків і магазинів, торгово-розважальних центрів, громадського транспорту;
- заборона на роботу з 00:00 до 7:00 нічних клубів, ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень та інших закладів громадського харчування (крім адресної доставки замовлень і замовлень на винос).