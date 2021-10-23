Петицію оприлюднили ще 12 серпня 2021 року. 4 жовтня вона набрала необхідну кількість голосів – її підписали 26 663 людей.
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Що відповів президент
Зеленський наголосив, що закон встановлює обов'язок для українців піклуватися про своє здоров'я та не шкодити здоров'ю інших громадян. Крім того, у передбачених законодавством випадках українці мають проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення.
Так, деякі категорії професій підлягають обов'язковому щепленню від небезпечних інфекційних хвороб, а також медичним оглядам.
4 жовтня МОЗ затвердило перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,
– мовиться у відповіді глави держави.
Для роботодавця передбачена кримінальна відповідальність за незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів, а також за грубе порушення законодавства про працю.
Зеленський звернувся до Руслана Стефанчука та Дениса Шмигаля з проханням опрацювати викладені у петиції пропозицій та проінформувати про результати.
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Петиція про примову вакцинацію: що відомо
- У зверненні Вадима Бондара мовиться про вимогу ввести кримінальну відповідальність за примусову вакцинацію, яка проявляється у погрозі звільнення невакцинованого працівника з роботи.
- Він вважає доречним покарання у вигляді ув'язнення терміном від 3 до 5 років.
- Автор запропонував громадянам самим вирішувати – вакцинуватися чи ні.
- Таку ініціативу він мотивував тим, що перед щепленням медики не оглядають людину, а через підписання договору повністю знімають із себе відповідальність за наслідки вакцинації. Крім того, чоловік вважає, що через високий рівень корупції в Україні вакцина нібито може бути "не належної якості".
Представники яких професій зобов'язані вакцинуватися
- Працівники закладів освіти;
- працівники центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних підрозділів;
- працівники місцевих державних адміністрацій;
- співробітники підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;
- робітники установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей реабілітаційних закладів;
- працівники підприємств, установ та організацій, включених до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.