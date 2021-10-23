Петицію оприлюднили ще 12 серпня 2021 року. 4 жовтня вона набрала необхідну кількість голосів – її підписали 26 663 людей.

Цікаво Вже 30% українців вакцинувались від коронавірусу, — Ляшко

Що відповів президент

Зеленський наголосив, що закон встановлює обов'язок для українців піклуватися про своє здоров'я та не шкодити здоров'ю інших громадян. Крім того, у передбачених законодавством випадках українці мають проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення.

Так, деякі категорії професій підлягають обов'язковому щепленню від небезпечних інфекційних хвороб, а також медичним оглядам.

4 жовтня МОЗ затвердило перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,

– мовиться у відповіді глави держави.

Для роботодавця передбачена кримінальна відповідальність за незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів, а також за грубе порушення законодавства про працю.

Зеленський звернувся до Руслана Стефанчука та Дениса Шмигаля з проханням опрацювати викладені у петиції пропозицій та проінформувати про результати.

Важливо Невчасно звернулись – ампутували ноги: українці масово нехтують COVID-19

Петиція про примову вакцинацію: що відомо

У зверненні Вадима Бондара мовиться про вимогу ввести кримінальну відповідальність за примусову вакцинацію, яка проявляється у погрозі звільнення невакцинованого працівника з роботи.

Він вважає доречним покарання у вигляді ув'язнення терміном від 3 до 5 років.

Автор запропонував громадянам самим вирішувати – вакцинуватися чи ні.

Таку ініціативу він мотивував тим, що перед щепленням медики не оглядають людину, а через підписання договору повністю знімають із себе відповідальність за наслідки вакцинації. Крім того, чоловік вважає, що через високий рівень корупції в Україні вакцина нібито може бути "не належної якості".

Представники яких професій зобов'язані вакцинуватися