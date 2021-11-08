У ЛОДА відсторонили 10 працівників, а в РДА – 7. Усім їм не виплачуватимуть заробітну плату.

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У ЛОДА та РДА відсторонили невакцинованих працівників

Начальник адміністративного управління апарату Львівської ОДА Володимир Скірка розповів, що у ЛОДА та її підрозділах вакцинувались понад 94% працівників. Загальна кількість працівників облдержадміністрації та її структурних підрозділів – 646 людей.

За карантинною постановою уряду, з 8 листопада 10 невакцинованих посадовців відсторонили від роботи: двох – в апараті ЛОДА та вісьмох – в структурних підрозділах. Зокрема, відсторонили працівників в департаментах соціального захисту, архітектури та розвитку містобудування, фінансів та в управлінні капітального будівництва ЛОДА. Окрім того, є посадовці, які перебувають у відпустках чи на лікарняному. Рішення щодо них також приймуть після повернення на роботу.

Також від роботи відсторонили 7 посадовців у трьох РДА. Загалом у райдержадміністраціях області працюють 747 посадовців. Найбільше відсторонених – 5 працівників – у Червоноградській РДА. Там вакцинованими є 94% працівників. По одному відстороненому є у Львівській (понад 97% вакцинованих) та у Яворівській РДА (96% вакцинованих). Своєю чергою, у Стрийській райдержадміністрації усі працівники вже щепились проти коронавірусу.

Зауважте! З 8 листопада роботодавці отримали право відстороняти від роботи без збереження заробітної плати невакцинованих працівників. Відповідно до затвердженого наказом МОЗ переліку, щеплення проти COVID-19 є обов'язковим для посадовців центральних органів виконавчої влади, їхніх територіальних органів, місцевих держадміністрацій та освітян. Відсторонені працівники можуть повернутися до роботи після вакцинації.



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