В результате из-за жалоб на состояние здоровья Львовского антивакцинатора Остапа Стахова забрали в больницу.

К теме СБУ объявила подозрение в попытке захватить власть "главному антивакцинатору" Остапу Стахиву

Стахов попытался избежать суда в больнице

СБУ 16 ноября провела обыски в квартире Стахова. После этого антивакцинатор заявил о плохом самочувствии, ему вызвали скорую помощь.

Во Львовской больнице скорой помощи мужчину осмотрели врачи. Они не нашли оснований для его госпитализации.

Однако со Стаховым в медучреждение пришли примерно 20 его сторонников, которые были настроены агрессивно. Администрация больницы вызвала полицию, потому что они отказывались надеть маски и показать сертификаты о вакцинации от коронавируса. Позже в приемной больницы возникла потасовка между антивакцинаторами и полицейскими.

Эти же сторонники антивакцинатора были в его квартире во время обысков.

Юристы в комментарии изданию отметили, что Стахов может имитировать плохое самочувствие, чтобы избежать ареста.

Обратите внимание! Галицкий районный суд Львова должен был избрать меру пресечения Остапу Стахову до конца дня 16 ноября, однако заседание перенесли на 17 ноября.

Подозрение антивакцинатору Стахову: что известно

СБУ заблокировала деятельность антиукраинской сети и объявила подозрение в попытке захватить власть лидеру так называемых "антивакцинаторов" и гражданину России. Говорится про Остапа Стахова и Михаила Милостивого. Ведомство получило "неопровержимые доказательства причастности фигурантов к противоправной деятельности".

Ранее нардепы обратились в спецслужбы о деятельности Остапа Стахова, призвав привлечь его к ответственности за распространение фейков о вакцинации.

Справка. Остап Стахов еще в начале пандемии публично заявлял, что коронавируса не существует. Он регулярно распространяет разнообразные фейки о вакцинации и так называемые "теории всемирного заговора". Мужчина неоднократно был участником провокаций в больницах и учебных заведениях Львова.