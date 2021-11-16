В результате из-за жалоб на состояние здоровья Львовского антивакцинатора Остапа Стахова забрали в больницу.
К теме СБУ объявила подозрение в попытке захватить власть "главному антивакцинатору" Остапу Стахиву
Стахов попытался избежать суда в больнице
СБУ 16 ноября провела обыски в квартире Стахова. После этого антивакцинатор заявил о плохом самочувствии, ему вызвали скорую помощь.
Во Львовской больнице скорой помощи мужчину осмотрели врачи. Они не нашли оснований для его госпитализации.
Однако со Стаховым в медучреждение пришли примерно 20 его сторонников, которые были настроены агрессивно. Администрация больницы вызвала полицию, потому что они отказывались надеть маски и показать сертификаты о вакцинации от коронавируса. Позже в приемной больницы возникла потасовка между антивакцинаторами и полицейскими.
Эти же сторонники антивакцинатора были в его квартире во время обысков.
Юристы в комментарии изданию отметили, что Стахов может имитировать плохое самочувствие, чтобы избежать ареста.
Подозрение антивакцинатору Стахову: что известно
- СБУ заблокировала деятельность антиукраинской сети и объявила подозрение в попытке захватить власть лидеру так называемых "антивакцинаторов" и гражданину России. Говорится про Остапа Стахова и Михаила Милостивого. Ведомство получило "неопровержимые доказательства причастности фигурантов к противоправной деятельности".
- Ранее нардепы обратились в спецслужбы о деятельности Остапа Стахова, призвав привлечь его к ответственности за распространение фейков о вакцинации.