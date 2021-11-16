У результаті через скарги на стан здоров'я львівського антивакцинатора Остапа Стахіва забрали в лікарню.

До теми СБУ оголосила підозру в спробі захопити владу "головному антивакцинатору" Остапу Стахіву

Стахів спробував уникнути суду в лікарні

СБУ 16 листопада провела обшуки у квартирі Стахіва. Після цього антивакцинатор заявив про погане самопочуття, йому викликали швидку допомогу.

У Львівській лікарні швидкої допомоги чоловіка оглянули лікарі. Вони не знайшли підстав для його госпіталізації.

Однак зі Стахівим у медзаклад прийшли приблизно 20 його прихильників, які були налаштовані агресивно. Адміністрація лікарні викликала поліцію, бо вони відмовлялися одягти маски та показати сертифікати про вакцинацію від коронавірусу. Згодом у приймальні лікарні виникла штовханина між антивакцинаторами та поліцейськими.

Ці ж прихильники антивакцинатора були в його квартирі під час обшуків.

Юристи у коментарі виданню зазначили, що Стахів може імітувати погане самопочуття, аби уникнути арешту.

Зверніть увагу! Галицький районний суд Львова мав обрати міру запобіжного заходу Остапу Стахіву до кінця дня 16 листопада, однак засідання перенесли на 17 листопада.

Підозра антивакцинатору Стахіву: що відомо

СБУ заблокувала діяльність антиукраїнської мережі та оголосила підозру в спробі захопити владу лідеру так званих "антивакцинаторів" та громадянину Росії. Мовиться про Остапа Стахіва та Михайла Милостивого. Відомство отримало "неспростовні докази причетності фігурантів до протиправної діяльності".

Раніше нардепи звернулися до спецслужби щодо діяльності Остапа Стахіва, закликавши притягнути його до відповідальності за поширення фейків про вакцинацію.

Довідка. Остап Стахів ще на початку пандемії публічно заявляв, що коронавірусу не існує. Він регулярно поширює різноманітні фейки про вакцинацію та так звані "теорії всесвітньої змови". Чоловік неодноразово був учасником провокацій у лікарнях та навчальних закладах Львова.