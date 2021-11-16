У результаті через скарги на стан здоров'я львівського антивакцинатора Остапа Стахіва забрали в лікарню.
До теми СБУ оголосила підозру в спробі захопити владу "головному антивакцинатору" Остапу Стахіву
Стахів спробував уникнути суду в лікарні
СБУ 16 листопада провела обшуки у квартирі Стахіва. Після цього антивакцинатор заявив про погане самопочуття, йому викликали швидку допомогу.
У Львівській лікарні швидкої допомоги чоловіка оглянули лікарі. Вони не знайшли підстав для його госпіталізації.
Однак зі Стахівим у медзаклад прийшли приблизно 20 його прихильників, які були налаштовані агресивно. Адміністрація лікарні викликала поліцію, бо вони відмовлялися одягти маски та показати сертифікати про вакцинацію від коронавірусу. Згодом у приймальні лікарні виникла штовханина між антивакцинаторами та поліцейськими.
Ці ж прихильники антивакцинатора були в його квартирі під час обшуків.
Юристи у коментарі виданню зазначили, що Стахів може імітувати погане самопочуття, аби уникнути арешту.
Підозра антивакцинатору Стахіву: що відомо
- СБУ заблокувала діяльність антиукраїнської мережі та оголосила підозру в спробі захопити владу лідеру так званих "антивакцинаторів" та громадянину Росії. Мовиться про Остапа Стахіва та Михайла Милостивого. Відомство отримало "неспростовні докази причетності фігурантів до протиправної діяльності".
- Раніше нардепи звернулися до спецслужби щодо діяльності Остапа Стахіва, закликавши притягнути його до відповідальності за поширення фейків про вакцинацію.