Стахив не явился на суд. Адвокат заявил, что подозреваемый сейчас находится в больнице.

К теме "Защитникам прав" желаю честного суда, – Садовый о пророссийской поддержке Остапа Стахива

Стахиву не избрали меру пресечения

Галицкий районный суд Львова 17 ноября не смог избрать меру пресечения антивакцинатору Остапу Стахиву. Его подозревают в попытке свергнуть конституционный строй в Украине. Псевдоактивист не пришел на судебное заседание, которое началось в 12:00.

Адвокат Стахива убеждал, что он сейчас находится на лечении в Сваляве, что на Закарпатье. Судья Олег Юркив отметил, что без присутствия подозреваемого меру пресечения ему избрать не могут. Поэтому заседание перенесли на 18 ноября на 12:00.

Кроме этого, исполнительной службе разрешили принудительно привести Стахива в суд. Однако это можно будет сделать только с разрешения врачей. Иначе судебное заседание снова перенесут. По информации "Украинской правды", помощница судьи Диана Кузьма отметила, что избрание меры пресечения происходит обязательно в присутствии подозреваемого.

Поскольку Стахив не задержан, то он должен был сам прийти за сообщением. Он не явился, поэтому была совещательная комната и было постановление о разрешении на задержание. С сегодняшнего дня правоохранители имеют право на задержание и привод,

– добавила Кузьма.

В комментарии "Радио Свобода" прокурор Львовской области Юрий Курач отметил, что в суде ходатайствовали о содержании Стахива под стражей.

"Подано ходатайство о задержании этого лица и доставлении его в суд для избрания ему меры пресечения. Это будем выполнять вместе с управлением СБУ", – подытожил Курач.

Актуально Депутаты обратились в СБУ относительно деятельности львовского антивакцинатора Остапа Стахива

Подтверждения, что Стахив – в больнице, нет

Прокурор Георгий Зенин рассказал, что пока подтверждения, что Стахив на самом деле находится в больнице, нет.

"Достоверной информации того, что он находится там, где говорит сторона защиты, у нас нет. Информация, которая представлена суду, не была должным образом заверена", – заявил прокурор.

Зенин добавил, что уголовное производство против Стахива открыли еще 3 ноября. После почти 2 недель следствия 16 ноября ему наконец сообщили подозрение в "действиях, направленных на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти". Псевдоактивисту грозит от 5 до 10 лет за решеткой.

В тот же день в доме антивакцинатора сотрудники СБУ провели обыски. Во время следственных действий в его квартиру пришла группа его сторонников. Они сначала сообщили о минировании всего дома, а затем блокировали доступ правоохранителей.

После обысков Стахива отвезли в городскую больницу скорой помощи во Львове. Однако врачи не нашли оснований для его госпитализации. Куда потом направился подозреваемый, доподлинно неизвестно.

Заметьте СБУ объявила подозрение в попытке захватить власть "главному антивакцинатору" Остапу Стахиву

Стахив жалуется на проблемы с сердцем

Исполняющий обязанности директора Свалявской городской больницы Василий Кошеля подтвердил, что 17 ноября к ним обратился пациент 1985 года рождения.

"Это было самообращение, этот пациент поступил в больницу сегодня в обед. У него – жалобы на сердечные проблемы, сейчас он находится на обследовании", – отметил Кошеля.

Врач добавил, что мужчина официально оплатил услуги по тарифам больницы – более 4 тысяч гривен. На вопрос журналистов, приходили ли к этому пациенту правоохранители, врач отметил, что "пока нет, но запрос есть".

Интересно! Остап Стахив – известный львовский антивакцинатор, провокатор и организатор проплаченных акций. С начала пандемии коронавируса он заявлял, что болезни не существует. Стахив регулярно распространяет в соцсетях фейки о вакцинации и разнообразные "теории всемирного заговора". Он неоднократно устраивал провокации в больницах и учебных заведениях Львова и других украинских городов.