Стахиву объявили о подозрении в "действиях, совершенных с целью насильственного изменения, свержения конституционного строя или захвата государственной власти". Задержанному 17 ноября должны избрать меру пресечения.

К теме СБУ объявила подозрение в попытке захватить власть "главному антивакцинатору" Остапу Стахиву

Садовый прокомментировал задержание Стахива

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что до последнего не хотел комментировать объявление подозрения Стахиву и дать правоохранителям без шума сделать свою работу.

Но только что мне скинули этот скриншот. Этот человек – гражданин я не знаю какой страны, "едет во Львов на войну",

– добавил городской голова.

Речь идет о скриншоте из видео пророссийского активиста и антивакцинатора Кирилла Стремоусова. В ролике он заявил, что "своих на войне не бросает" и едет во Львов поддерживать Стахива.

Интересно! По информации "ПолітХаб", в августе 2020 года СБУ проводила обыски в квартире Стремоусова в рамках уголовного производства по разоблачению агентурной сети ФСБ. Однако пока информации о вручении подозрения псевдоактивисту нет.

"Уважаемый, у нас идет война против страны-агрессора на востоке. А то, чем здесь занимался Стахив с приспешниками – задуривание мозгов людей, которые, к сожалению, не выработали иммунитета от пропаганды и другого информационного дерьма", – отметил Садовый.

По словам мэра, люди не слепы, поэтому видят, как и в чьих интересах работают ботофермы.

"Я официально обращаюсь в Службу безопасности Украины и полицию с просьбой не допустить событий, которые противоречат здравому смыслу и Закону Украины. А всем этим псевдоактивистам и "защитникам прав" желаю действительно честного суда", – подытожил городской голова.



Скриншот с видео Стремоусова / Фото Андрея Садового

Кратко об объявлении подозрения Стахиву

В начале ноября депутаты от "Голоса" обратились в СБУ из-за антивакцинаторских действий Остапа Стахива. Народные избранники считают, что такая активность провокатора может привести к свержению конституционного строя в Украине, потому что, вероятно, им руководят из России.

Уже 16 ноября сотрудники СБУ провели обыски в помещении провокатора.

В тот же день СБУ объявила Стахиву и россиянину Михаилу Милостивому подозрения в попытке захватить власть.

После обысков антивакцинатор пытался избежать задержания. Стахив заявлял, что плохо себя чувствует, поэтому к нему вызвали скорую.

Текст сообщения Андрея Садового:

Я до последнего не хотел комментировать эту историю и дать правоохранительным органам без шума сделать свою работу. Но только что мне скинули этот скрин. Этот человек – гражданин я не знаю какой страны, "едет во Львов на войну".

Уважаемый, у нас идет война против страны-агрессора на востоке. А то, чем здесь занимался Стахив с приспешниками – задуривание мозгов людей, которые, к сожалению, не выработали иммунитета от пропаганды и прочего информационного дерьма.

Мы не слепы и видим, как и в чьих интересах работают ботофермы. Я официально обращаюсь в Службу безопасности Украины и полицию с просьбой не допустить событий, которые противоречат здравому смыслу и Закону Украины. А всем этим псевдоактивистам и "защитникам прав" желаю действительно честного суда.