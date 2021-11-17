Стахіву оголосили про підозру в "діях, вчинених з метою насильницької зміни, повалення конституційного ладу або захоплення державної влади". Затриманому 17 листопада повинні обрати запобіжний захід.

До теми СБУ оголосила підозру в спробі захопити владу "головному антивакцинатору" Остапу Стахіву

Садовий прокоментував затримання Стахіва

Мер Львова Андрій Садовий розповів, що до останнього не хотів коментувати оголошення підозри Стахіву та дати правоохоронцям без шуму зробити свою роботу.

Але щойно мені скинули цей скриншот. Ця людина – громадянин я не знаю якої країни, "едет во Львов на войну",

– додав міський голова.

Мовиться про скриншот з відео проросійського активіста та антивакцинатора Кирила Стремоусова. У ролику він заявив, що "своїх на війні не кидає" і їде у Львів підтримувати Стахіва.

Цікаво! За інформацією "ПолітХаб", у серпні 2020 року СБУ також проводила обшуки у помешканні Стремоусова в межах кримінального провадження щодо викриття агентурної мережі ФСБ. Однак наразі інформації про вручення підозри псевдоактивісту немає.

"Шановний, у нас триває війна проти країни-агресора на Сході. А те, чим тут займався Стахів із поплічниками – задурювання мізків людей, які, на жаль, не виробили імунітету від пропаганди та іншого інформаційного лайна", – зазначив Садовий.

За словами мера, люди не сліпі, тож бачать, як та в чиїх інтересах працюють ботоферми.

"Я офіційно звертаюсь до Служби безпеки України та Поліції з проханням не допустити подій, які суперечать здоровому глузду та Закону України. А усім цим псевдоактивістам та "захисникам прав" бажаю справді чесного суду", – підсумував міський голова.



Скриншот з відео Стремоусова / Фото Андрія Садового

Коротко про оголошення підозри Стахіву

На початку листопада депутати від "Голосу" звернулися в СБУ через антивакцинаторські дії Остапа Стахіва. Народні обранці вважають, що така активність провокатора може призвести до повалення конституційного ладу в Україні, бо, ймовірно, ним керують з Росії.

Вже 16 листопада співробітники СБУ провели обшуки у помешканні провокатора.

Того ж дня СБУ оголосила Стахіву та росіянину Михайлові Милостивому підозри в спробі захопити владу.

Після обшуків антивакцинатор намагався уникнути затримання. Стахів заявляв, що зле почувається, тож до нього викликали швидку.

Текст допису Андрія Садового:

Я до останнього не хотів коментувати цю історію та дати правоохоронним органам без шуму зробити свою роботу. Але щойно мені скинули цей скрін. Ця людина – громадянин я не знаю якої країни, "едет во Львов на войну".

Шановний, у нас триває війна проти країни-агресора на Сході. А те, чим тут займався Стахів із поплічниками – задурювання мізків людей, які, на жаль, не виробили імунітету від пропаганди та іншого інформаційного лайна.

Ми не сліпі й бачимо, як та в чиїх інтересах працюють ботоферми. Я офіційно звертаюсь до Служби безпеки України та Поліції з проханням не допустити подій, які суперечать здоровому глузду та Закону України. А усім цим псевдоактивістам та "захисникам прав" бажаю справді чесного суду.