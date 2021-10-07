Ожидается, что имплементация этого закона будет способствовать дальнейшему укреплению культуры толерантности в украинском обществе.

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Зеленский подписал закон о противодействии антисемитизму

Президент 7 октября поставил свою подпись под законом "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине".

Документ имеет целью создание законодательного механизма для противодействия антисемитизму в Украине и предотвращению его проявлений для защиты прав человека, предотвращения случаев ксенофобии, расизма и дискриминации.

Детали подписанного президентом закона

В документе дают определение термина "антисемитизм" и указывают список его проявлений. Также в законе есть норма о запрете антисемитизма и его проявлений.

За нарушение требований этого закона предусмотрена гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность. Речь идет, в частности, о праве на возмещение материального и морального ущерба, причиненного лицу вследствие антисемитизма и его проявлений.

Проявления антисемитизма, определенные в законе

отрицание права самоидентификации лиц еврейского происхождения;

призыв, сокрытие или оправдание убийства или вреда для этих лиц;

ложные, стереотипные, ненавистнические, озлобленные заявления о людях еврейского происхождения;

публичные высказывания, связанные с осуждением лиц еврейского происхождения как коллективно ответственных за реальные или мнимые правонарушения, совершенные одним лицом или группой лиц, независимо от этнического происхождения или вероисповедания;

отрицание факта преследования и массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны (Холокост);

осквернение мест захоронений людей еврейского происхождения и памятников, посвященных им;

призывы к антисемитизму, распространение соответствующих материалов.

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, Верховная Рада поддержала этот закон 22 сентября.