Законопроєкт №5557 "Про національний спротив" передбачає залучення широких верств населення України до захисту своєї країни.

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Відповідний документ підтримала більшість народних депутатів парламенту.

318 – за! Рішення прийнято,

– підсумував Дмитро Разумков.

Закон про національний спротив

У пояснювальній записці зазначається, що закладена у проєкті Закону концепція реалізується шляхом розбудови потужної територіальної оборони та створення руху опору, які разом з підготовкою громадян України до захисту держави формують систему національного спротиву.

Цей проєкт Закону надає визначення національного спротиву, територіальної оборони, руху опору, підготовки громадян України до національного спротиву та інших пов'язаних з ними понять,

– йдеться у повідомленні.