Законопроєкт №5557 "Про національний спротив" передбачає залучення широких верств населення України до захисту своєї країни.
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Відповідний документ підтримала більшість народних депутатів парламенту.
318 – за! Рішення прийнято,
– підсумував Дмитро Разумков. Закон про національний спротив
У пояснювальній записці зазначається, що закладена у проєкті Закону концепція реалізується шляхом розбудови потужної територіальної оборони та створення руху опору, які разом з підготовкою громадян України до захисту держави формують систему національного спротиву.
Цей проєкт Закону надає визначення національного спротиву, територіальної оборони, руху опору, підготовки громадян України до національного спротиву та інших пов'язаних з ними понять,
– йдеться у повідомленні. Зверніть увагу! Президент України Володимир Зеленський визначив цей законопроєк як невідкладний. Деталі закону про національний спртив
Складовими національного спротиву є:
територіальну оборону; рух опору; підготовку громадян України до національного спротиву.
Метою національного спротиву документ визначає:
підвищення рівня стійкості та обороноздатності держави; надання обороні України всеохоплюючого характеру; сприяння забезпеченню готовності громадян України до національного спротиву.
Завданнями територіальної оборони визначено:
участь у посиленні охорони та захисті державного кордону; участь у захисті населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків ведення воєнних (бойових) дій; участь у підготовці громадян України до національного спротиву; участь у забезпеченні умов для безпечного функціонування органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування та органів військового управління; участь в охороні та обороні важливих об'єктів і комунікацій, інших критично важливих об'єктів інфраструктури, визначених урядом; забезпечення умов для стратегічного (оперативного) розгортання військ (сил) або їх перегрупування; участь у забезпеченні заходах щодо тимчасової заборони або обмеження руху транспортних засобів і пішоходів поблизу та в межах зон/районів надзвичайних ситуацій та/або ведення воєнних (бойових) дій; участь у забезпеченні заходів публічної безпеки і порядку у населених пунктах; участь у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану у разі його введення на всій території України або в окремих її місцевостях; участь у боротьбі з диверсійно-розвідувальними силами, іншими збройними формуваннями агресора (противника) та не передбаченими законами України воєнізованими або збройними формуваннями; участь в інформзаходах щодо підвищення рівня обороноздатності держави та на протидію інформаційним операціям агресора (противника).
Завданнями руху опору визначено:
формування осередків руху опору та набуття ними відповідних спроможностей; перешкоджання діям військ (сил) агресора (противника); участь у проведенні спеціальних (розвідувальних, інформаційно-психологічних тощо) операцій.
Також документ передбачає, що завданнями підготовки українців до національного спротиву є:
сприяння набуттю громадянами України готовності до виконання конституційного обов'язку щодо захисту держави, її незалежності та територіальної цілісності; військово-патріотичне виховання громадян України; підготовка населення до умов життєдіяльності в районах ведення (воєнних) бойових дій. Складові територіальної оборони
Окрім цього, передбачається, що територіальна оборона складатиметься з трьох складових, а саме:
військової; цивільної; військово-цивільної.
Згідно зі законом, ведення руху опору планується здійснювати в особливий період на тимчасово окупованій території України, а також території України, яка захоплена агресором (противником) під час збройної агресії.
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