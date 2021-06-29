Законопроект № 5557 "О национальном сопротивлении" предусматривает привлечение широких слоев населения Украины к защите своей страны.
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Соответствующий документ поддержало большинство народных депутатов парламента.
318 – за! Решение принято,
– подытожил Дмитрий Разумков.
Закон о национальном сопротивлении
В пояснительной записке отмечается, что заложенная в проекте Закона концепция, реализуется путем развития мощной территориальной обороны и создания движения сопротивления, которые вместе с подготовкой граждан Украины к защите государства формируют систему национального сопротивления.
Этот проект Закона дает определение национального сопротивления, территориальной обороны, движения сопротивления, подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению и других связанных с ними понятий,
– говорится в сообщении.