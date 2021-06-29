За документ 29 червня проголосували 315 народних обранців. З остаточного варіанту закону виключили суперечливе положення – на цьому особливо наполягав глава держави.
Раніше Зеленський ветував закон про відповідальність за недостовірне декларування
На вилученні суперечливого положення наполягав президент
Воно полягало в тому, що відомості про об'єкти декларування, які належать або використовують члени сім'ї декларанта, зазначають лише в тому випадку, якщо інформацію про них подав сам член сім'ї декларанту.
Зеленський зауважив, що таким чином майно масово "переписуватимуть" на членів родини і це дозволятиме уникати кримінальної відповідальності.
Зміни стосуються умисного неподання декларації
Ще одна важлива зміна – щодо умисного недекларування. Тепер таке каратиметься:
- штрафом від 2500 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 42 500 гривень до 51 тисячі гривень);
- або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років;
- або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі строком на один рік.
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Головне про закон про відповідальність за брехню в деклараціях:
- КСУ визнав неконституційною норму закону про кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях у жовтні 2020.
- У листопаді глава держави зареєстрував законопроєкт у Раді, який повертає цю норму.
- 9 червня парламент порголосував за закон, проте зі суперечливмми правками. Зеленський казав, що у такому вигляді документ підписувати не буде.