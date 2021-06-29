За документ 29 червня проголосували 315 народних обранців. З остаточного варіанту закону виключили суперечливе положення – на цьому особливо наполягав глава держави.

Раніше Зеленський ветував закон про відповідальність за недостовірне декларування

На вилученні суперечливого положення наполягав президент

Воно полягало в тому, що відомості про об'єкти декларування, які належать або використовують члени сім'ї декларанта, зазначають лише в тому випадку, якщо інформацію про них подав сам член сім'ї декларанту.

Зеленський зауважив, що таким чином майно масово "переписуватимуть" на членів родини і це дозволятиме уникати кримінальної відповідальності.

Зміни стосуються умисного неподання декларації

Ще одна важлива зміна – щодо умисного недекларування. Тепер таке каратиметься:

штрафом від 2500 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 42 500 гривень до 51 тисячі гривень);

або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років;

або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі строком на один рік.

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Головне про закон про відповідальність за брехню в деклараціях: