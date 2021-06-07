Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін у відеоблозі "Право на гідність" заявив, що депутати внесли у законопроєкт кілька "смертельних для декларування" правок. За його словами, у такий спосіб вони знищили покарання тюрмою за умисне неподання декларацій.
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Про які правки мовиться
Шабунін зауважив, що посадовці отримали можливість взагалі не вказувати в деклараціях дороге майно своїх родичів, на яких зручно оформлювати статки, якщо декларанта не повідомили про його наявність.
Також за неподання декларації передбачено не позбавлення волі, а лише обмеження.
Депутати, які свідомо хотіли зруйнувати декларування, є ворогами України,
– наголосив журналіст.
До теми Своїми правками Рада фактично знищила систему е-декларування, – Шабунін
Як зауважив голова ЦПК, нардепи понівечили законопроєкт Володимира Зеленського, яким президент хотів відновити покарання ув'язненням за брехню в деклараціях.
Шабунін також зазначив, що нардепи скористалися спробою глави держави, аби зруйнувати систему декларування.
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Що цьому передувало
- Конституційний Суд у жовтні 2020 року скасував кримінальну відповідальність за брехню в е-деклараціях.
- У парламенті 27 листопада зареєстрували законопроєкт Володимира Зеленського про відновлення відповідальності за брехню в деклараціях.
- Вже у червні 2021 року Верховна Рада у другому читанні підтримала цей законопроєкт, однак з 2 суперечливими правками. Його схвалили 307 нардепів.
- Згодом в Офісі Президента заявили, що Володимир Зеленський ветуватиме цей документ.