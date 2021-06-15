Верховна Рада 9 червня схвалила законопроєкт № 4651 із суперечливими правками. В Офісі Президента одразу казали, що Зеленський не підписуватиме документ.

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Президент України Володимир Зеленський ветував закон, що послаблює відповідальність за недостовірне декларування,

– заявили в Офісі Президента.

Що передбачав законопроєкт

307 парламентарів проголосували за повернення кримінальної відповідальності та ув'язнення за брехню у деклараціях. Однак документ чиновники схвалили з 2 правками, які викликали обурення:

перша – унеможливлює покарання за брехню щодо майна родичів навіть, якщо декларант знає про це майно. Тобто зазначати майно, яким володіє член сім'ї, треба лише в тому випадку, якщо він сам надав таку інформацію декларанту.

друга – скасовує тюремне ув'язнення, якщо чиновник умисно не подасть декларацію.

У Центрі протидії корупції казали, що така редакція законопроєкту робить ситуацію ще гіршою, аніж вона була до того. Відомство закликало Зеленського не схвалювати цей документ.

Зверніть увагу! Ініціатором законопроєкту був президент. Водночас він запевняв, що не підпише документ у такій формі, якій його схвалила Рада: "Це не те, чого очікують українці, й не те, що їм обіцяв я, внісши цей законопроєкт на розгляд парламенту".

Коротко про скасування відповідальності за брехню у деклараціях