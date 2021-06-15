Верховная Рада 9 июня одобрила законопроект № 4651 с противоречивыми правками. В офисе Президента сразу говорили, что Зеленский не будет подписывать документ.

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Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон, ослабляющий ответственность за недостоверное декларирование,

– заявили в офисе Президента.

Что предусматривал законопроект

307 парламентариев проголосовали за возвращение уголовной ответственности и тюрьмы за ложь в декларациях. Однако документ чиновники одобрили с 2 правками, которые вызвали возмущение:

первая – делает невозможным наказание за ложь относительно имущества родственников даже, если декларант знает об этом имуществе. То есть указывать имущество, которым владеет член семьи, надо лишь в том случае, если он сам предоставил такую информацию декларанту.

вторая – отменяет тюремное заключение, если чиновник умышленно не подаст декларацию.

В Центре противодействия коррупции говорили, что такая редакция законопроекта делает ситуацию еще хуже, чем она была до того. Ведомство призвало Зеленского не одобрять этот документ.

Обратите внимание! Инициатором законопроекта был президент. В то же время он уверял, что не подпишет документ в такой форме, какой его одобрила Рада: "это не то, чего ожидают украинцы, и не то, что им обещал я, внеся этот законопроект на рассмотрение парламента".

Коротко об отмене ответственности за ложь в декларациях