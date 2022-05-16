Генерал-майор Ігор Танцюра замінив на цій посаді бригадного генерала Юрія Галушкіна. Рішення про це призначення президент України Володимир Зеленський підписав 15 травня.
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"Ігор Іванович – досвідчений військовий, до нового призначення був начальником штабу Сухопутних військ ЗСУ. Він приймає командування у відповідальний момент. Щиро бажаю йому успіху. Водночас щиро дякую за службу бригадному генералу Юрію Галушкіну", – написав з цього приводу Олексій Резніков.
Міністр оборони України нагадав, що Сили ТрО – це наймолодший рід сил ЗСУ. Але вже з бойовим досвідом. Адже Закон "Про основи національного спротиву" почав діяти 1 січня 2022 року. І саме Юрій Галушкін був першим командувачем Сил ТрО. А вже 24 лютого 2022 року тероборона вступила в бій з російськими окупантами.
"На даний момент Сили ТрО – це 32 бригади, 25 з яких у повному складі або частиною підрозділів взяли безпосередню участь у бойових діях", – наголосив Олексій Резніков.
Що відомо про Ігоря Танцюру
- Ігор Танцюра – генерал-майор Збройних сил України.
- Звання генерал-майора він отримав 24 серпня 2013 року. На той час він очолював 169-й навчальний центр Сухопутних військ Збройних Сил України. Це навчальний центр у Десні (Чернігівська область), який у 2020 році отримав назву "169-й навчальний центр імені князя Ярослава Мудрого".
- Ігор Танцюра – учасник російсько-української війни. У 2019 році його призначили начальником штабу – першим заступником командувача Операції об'єднаних сил.
- У 2022 році генерал-майор Ігор Танцюра був призначений начальником штабу – заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ.
- 2 травня Володимир Зеленський нагородив генерал-майора Ігоря Танцюру орденом Богдана Хмельницького III ступеня "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".
- З 15 травня генерал-майор Ігор Танцюра – командувач Сил територіальної оборони Збройних Сил України.