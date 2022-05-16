Генерал-майор Игорь Танцюра заменил на этом посту бригадного генерала Юрия Галушкина. Решение об этом назначении президент Украины Владимир Зеленский подписал 15 мая.

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"Игорь Иванович – опытный военный, до нового назначения был начальником штаба Сухопутных войск ВСУ. Он принимает командование в ответственный момент. Искренне желаю ему успеха. В то же время, искренне благодарю за службу бригадного генерала Юрия Галушкина", – написал по этому поводу Алексей Резников.

Министр обороны Украины напомнил, что Силы ТрО – самый молодой род сил ВСУ. Но уже с боевым опытом. Ведь Закон "Об основах национального сопротивления" вступил в силу 1 января 2022 года. И именно Юрий Галушкин был первым командующим Сил ТрО. А уже 24 февраля 2022 года тероборона вступила в бой с российскими оккупантами.

"На данный момент Силы ТрО – это 32 бригады, 25 из которых в полном составе или части подразделений приняли непосредственное участие в боевых действиях", – отметил Алексей Резников.

Что известно об Игоре Танцюре