Об этом говорится в соответствующем указе Президента. Предыдущим командующим Сил ТРО ВСУ был Юрий Галушкин.

К теме Пан президент, мы дошли, – один из батальонов терробороны ВСУ вытеснил россиян за границу

Зеленский назначил нового командующего Сил ТРО ВСУ

Президент 15 мая подписал указ о назначении нового командующего Силами территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. Им стал генерал-майор Игорь Танцюра.

Предыдущим командующим Сил ТрО ВСУ был опытный боевой генерал Юрий Галушкин . Его назначили еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину – 1 января.

С декабря 2019 года Галушкин проходил службу в должности главного инспектора Минобороны. С середины 2020 г. он стал заместителем главного инспектора.

К теме Защитники Украины взорвали захваченные врагом мосты между Рубежным и Северодонецком: эпическое видео

Что известно об Игоре Танцюре