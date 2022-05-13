Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів. За його словами, "хайпу додають рідні та різні кацапські ресурси, які раді будь-яким качелям".
Читайте також Територіальна оборона України: що передбачає законопроєкт та кого можуть залучати
Він розповів, що насправді ситуація наступна:
- Нікого без досвіду не відправляють на "нуль", максимум перша лінія. Не обстріляні солдати створюють серйозну загрозу на місці бойових дій. Адже кожний по різному реагує на авіаційні удари. Однак правда в тому, що обстрілюють і першу лінію. Зрештою, і мирні міста далеко від фронту обстрілюють. Тому деяким ТрО здається, що вони на "нульовій" лінії, а це не так.
- Завдання ТрО допомога військовим, а не ведення бойових дій. Вони не атакують росіян. Максимум їх завданням є утримання позицій на 1 лінії, а не на нулю.
- Ексцеси бувають. Дійсно, помилково кілька разів відправляли на "нуль". Або дійсно не підготовлені попадали в саме пекло. Проте, відсоток таких випадків – мізерний.
Не давайте їжу російській пропаганді. Ми воюємо вже 79 день, і повірте, якби на передку були не підготовлені – "передок" був би у Львові,
– додав Віктор Андрусів.
ТрО продовжує вдосконалювати навички
Бійці ТрО з областей, де немає бойових дій, продовжували вдосконалювати власні навички:
- Бійці зі 105 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ навчалися мінно-вибуховій справі у Тернопільській області. Допомагали їм представники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
- Захисники з тероборони Полтавщини освоїли навички первинної медичної допомоги при травмах та пораненнях. Заняття проводили фахівці кафедри Медицини катастроф та військової медицини Полтавського державного медичного університету.
- Військові зі 121 бригади тероборони Кіровоградщини вчилися стріляти з гранатометів РПГ-7В та RPG-75М.
Цікаво – стан територіальної оборони в Україні: дивіться відео