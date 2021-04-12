Особливо важливим питанням для України через загострення на Донбасі стала територіальна оборона. Зокрема, вона дозволить мати розгалужену систему охорони держави.

Очільниця правління ГО Всеукраїнського об'єднання "Патріот" Ганна Майборода розповіла, що наразі у Верховній Раді є законопроєкт, який стосується територіальної оборони. Водночас, за її словами, українці мають потребу в підвищенні боєздатності країни.

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Скільки осіб потрібно для тероборони

Майборода заявила, що у разі загрози буде велика кількість людей, які захочуть долучитися до територіальної оборони держави. Як вона зазначила, безпеку по всій Україні дозволять гарантувати близько 400 тисяч резервістів ЗСУ.

Також необхідно ще приблизно 10 тисяч офіцерів, які усім керуватимуть.

Сподіваюся, що саме зараз вистачить державницької позиції підтримати цей законопроєкт у першому читанні, дати можливість його доопрацювати, щоб, можливо, до кінця травня у нас з'явився інструмент для розбудови системи тероборони,

– наголосила вона.

На думку Майбороди, наразі територіальна оборона в Україні не отримує необхідного фінансування.

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Вона зазначила, що необхідно створити окремий підрозділ територіальної оборони, але без підпорядкування сухопутним військам.

"Поки що у нас виникло непорозуміння через те, що керівництво ЗСУ хоче залишити сухопутні війська", – заявила очільниця правління.

Кого можуть залучити до тероборони

За словами Майбороди, наразі у великої кількості людей, зокрема в молоді, є бажання захищати територію держави. Однак для цього треба створити надійні інструменти.

Вона зазначила, що законопроєкт передбачає долучення до підрозділів територіальної оборони також значну кількість IT-працівників. На її думку, вони могли б брати активну участь в інформаційній протидії Росії.

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Майборода також розповіла, що для масового залучення людей до територіальної оборони варто розробити розгалужену систему навчальних центрів, де буде якісне навчання.

Водночас потрібно організувати зрозумілу систему соціального захисту як для резервістів, так і для їхніх родин.

Стан територіальної оборони в Україні: дивіться відео

Законопроєкт про тероборону: коротко