Особенно важным вопросом для Украины из-за обострения на Донбассе стала территориальная оборона. В частности, она позволит иметь разветвленную систему охраны государства.

Глава правления ОО Всеукраинского объединения "Патриот" Анна Майборода рассказала, что сейчас в Верховной Раде есть законопроект, который касается территориальной обороны. В то же время, по ее словам, украинцы нуждаются в повышении боеспособности страны.

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Сколько человек нужно для теробороны

Майборода заявила, что в случае угрозы будет большое количество людей, которые захотят присоединиться к территориальной обороне государства. Как она отметила, безопасность по всей Украине позволят гарантировать около 400 тысяч резервистов ВСУ.

Также необходимо еще примерно 10 тысяч офицеров, которые всем будут руководить.

Надеюсь, что именно сейчас хватит государственнической позиции поддержать этот законопроект в первом чтении, дать возможность его доработать, чтобы, возможно, до конца мая у нас появился инструмент для развития системы теробороны,

– подчеркнула она.

По мнению Майбороды, сейчас территориальная оборона в Украине не получает необходимого финансирования.

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Она отметила, что необходимо создать отдельное подразделение территориальной обороны, но без подчинения сухопутным войскам.

"Пока что у нас возникло недоразумение из-за того, что руководство ВСУ хочет оставить сухопутные войска", – заявила глава правления.

Кого могут привлечь к теробороне

По словам Майбороды, сейчас у большого количества людей, в частности у молодежи, есть желание защищать территорию государства. Однако для этого надо создать надежные инструменты.

Она отметила, что законопроект предусматривает приобщение к подразделениям территориальной обороны также значительное количество IT-работников. По ее мнению, они могли бы принимать активное участие в информационном противодействии России.

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Майборода также рассказала, что для массового привлечения людей к территориальной обороне стоит разработать разветвленную систему учебных центров, где будет качественное обучение.

В то же время нужно организовать понятную систему социальной защиты как для резервистов, так и для их семей.

Состояние территориальной обороны в Украине: смотрите видео

Законопроект о тероборону: кратко