Родители британского военного 10 июня узнали о смерти сына

О смерти британского солдата в социальных сетях сообщила его семья. Они рассказали, что Джордан Гартли погиб в Северодонецке.

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Сообщается, что Гартли покинул британскую армию в марте, "чтобы продолжить свою карьеру солдата в других областях." Вскоре после этого он вылетел в Украину, чтобы помогать ВСУ отбиваться от российских войск и учить украинских солдат.

Семья британского военного рассказала, что 10 июня узнала о том, что их сын был застрелен в Северодонецке.

Джордан и его команда так гордились своей работой, и он часто говорил мне, что миссии, которые они выполняют, опасны, но необходимы. Он любил свою работу, и мы так гордимся им. Он действительно был героем и навсегда останется в наших сердцах,

– сказал отец погибшего солдата.

Второй британский военный, погибший в Украине

В Украину приехало много иностранных военных из разных стран, чтобы защищать нашу территорию от захватчиков из России. Джордан Гартли стал вторым военным из Великобритании, погибшим в Украине.

В конце апреля в Украине погиб британский военный Скотт Сибли . Он был ветераном британских вооруженных сил и стал первым гражданином Великобритании, официально убитым во время войны.

Другой гражданин Великобритании, имя которого неизвестно, пропал без вести. Вероятно, Сибли служил вместе с пропавшим британцем. По данным британских СМИ, оба были в Мариуполе или в других местах на Донбассе.

Россия штурмует Северодонецк

Вооруженные силы России с конца мая непрерывно пытаются захватить Северодонецк. Утром 12 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что россияне в очередной раз попытались взять штурмом Северодонецк , однако потерпели неудачу.

По предварительным данным, Вооруженные Силы Украины контролируют треть Северодонецка . Соответствующую информацию 11 июня озвучил руководитель городской военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что ВСУ побеждают россияне в уличных боях . Однако вражеская артиллерия разрушает дома.

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