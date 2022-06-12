Об этом говорится в утреннем строительстве Генерального штаба Вооруженных Сил Украины от 12 июня. В ведомстве добавляют, что, несмотря на активность, вражеская армия не демонстрирует успехов на Востоке Украины.

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Ситуация в Северодонецке

Как сообщает Генштаб ВСУ, на Северодонецком направлении кафиры ведут штурмовые действия. К счастью, безрезультатно. Впрочем, захват Северодонецка остается главной целью врага, так что боевые действия в районе населенного пункта продолжаются. В частности, наши защитники отбивают атаки россиян в районе Тошковки.

Артобстрелы на Славянском направлении

В течение предыдущих суток на Славянском направлении противник совершал систематические артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов:

Петровское,

Новая Гусаровка,

Курулько,

Долина.

Вражеские войска пытаются закрепиться в населенном пункте Богородичное. В Генштабе сообщают о продолжении боевых действий.

Враг проводит перегруппировку войск

На Лиманском направлении активных действий враг не вел, зато увеличил интенсивность применения артиллерии, в частности реактивных систем залпового огня, в районах населенных пунктов Шипиловка и Дроновка. Кроме того, зафиксировано, что кафиры проводят перегруппировку войск.

Оборона Северодонецка: главные новости

Накануне глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай подчеркнул , что в настоящее время кафиры контролируют большинство территории в Северодонецке, однако ситуация динамично меняется.

Он подчеркнул, что о "сдаче" города не может быть речи и призвал людей, разносящих такие слухи пообщаться с украинскими военными, которые воюют уже 3-4 месяца.

В то же время городской голова Северодонецка Александр Стрюк отметил, что в городе остается около 10 тысяч гражданских. Вооруженные Силы контролируют промзону и близлежащие жилые кварталы. Линия обороны выстроена и держится.

9 июня российские кафиры ударили по цеху производства аммиака на северодонецком "Азоте". Повреждены не менее 2 цехов на разных концах химического предприятия.

Британская разведка отметила, что российской армии не удалось точить Северодонецк и Лисичанск: смотрите видео