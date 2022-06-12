По це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України від 12 червня. У відомстві додають, що попри активність, ворожа армія не демонструє успіхів на Сході Україна.

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Ситуація у Сєвєродонецьку

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, на Сєвєродонецькому напрямку окупанти ведуть штурмові дії. На щастя, безрезультатно. Утім, захоплення Сєвєродонецька залишається головною ціллю ворога, тож бойові дії в районі населеного пункту продовжуються. Зокрема, наші захисники відбивають атаки росіян у районі Тошківки.

Артобстріли на Словянському напрямку

Впродовж попередньої доби на Слов’янському напрямку противник здійснював систематичні артилерійські обстріли в районах населених пунктів:

Петрівське,

Нова Гусарівка,

Курулька,

Долина.

Наразі ворожі війська намагаються закріпитись в населеному пункті Богородичне. У Генштабі повідомляють про продовження бойових дій.

Ворог проводить перегрупування військ

На Лиманському напрямку активних дій ворог не вів, натомість – збільшив інтенсивність застосування артилерії, зокрема реактивних систем залпового вогню, в районах населених пунктів Шипилівка та Дронівка. Крім того, зафіксовано, що окупанти проводять перегрупування військ.

Оборона Сєвєродонецька: головні новини

Напередодні голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай наголосив, що наразі окупанти контролюють більшість території у Сєвєродонецьку, однак ситуація динамічно змінюється.

Він підкреслив, що про "здачу" міста не може бути мови та закликав людей, які розносять такі чутки поспілкуватися з українськими військовими, які воюють вже 3 – 4 місяць.

Водночас міський голова Сєвєродонецьку Олександр Стрюк зазначив, що у місті залишається близько 10 тисяч цивільних. Збройні Сили контролюють промзону та прилеглі житлові квартали. Лінія оборони вибудована і тримається.

9 червня російські окупанти вдарили по цеху виробництва аміаку на сєвєродонецькому "Азоті". Пошкоджено щонайменше 2 цехи у різних кінцях хімічного підприємства.

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