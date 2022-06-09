Загарбники безуспішно шукають слабкі місця в обороні Сєвєродонецька, обстрілюючи мирні квартали та об'єкти промисловості Сєвєродонецька. Про це заявив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Важливо Окупанти вбили жінку та поранили її доньку в Лисичанську: ворог нещадно гатить по Луганщині

Обстріл "Азоту"

Ввечері 8 червня окупанти двічі поцілили по сєверодонецькому об’єднанню "Азот". Гайдай розповів, що пошкоджено щонайменше 2 цехи у різних кінцях хімічного підприємства. На одному з них виробляли аміак.

Про наслідки обстрілів обіцяють повідомити ще окремо.

В області четверо загиблих

Глава ОВА повідомив, що щонайменше 4 жителів області загинули. Один із них – мешканець Сєвєродонецька, якого росіяни поранили ще 6 червня. Ворог забрав життя й у трьох лисичан – чоловіка і двох жінок. Так, внаслідок артилерійського обстрілу Лисичанська росіяни вбили жінку та поранили її доньку.

Крім того, за останні 2 доби поранень зазнали шестеро лисичан. Чотирьох з них одразу повезли до лікарні у Дніпрі.

Гайдай також оприлюднив фото обстріляної Луганщини та наголосив, що від початку вторгнення Росії область втратила щонайменше 351 свого жителя.

Окупанти обстрілюють житлові квартали Луганщини / Фото Сергія Гайдая:

Останні новини з Луганщини

Останніми тижнями в Луганській області точаться запеклі бої. Окупанти хочуть захопити Сєвєродонецьк, аби вийти на Лисичанськ.

Станом на вечір 8 червня Гайдай повідомляв, що росіяни контролюють більшу частину Сєвєродонецька. Промислова зона – наша, загарбників там немає. Бої точаться тільки на вулицях у місті.

Лисичанськ перебуває повністю під українським контролем. Проте росіяни хаотично обстрілюють місто, є величезні руйнування житлового сектору.

Глава ОВА запевнив – загрози оточення наших військ на Луганщині немає.

Щоправда, понад 90% області тимчасово перебуває під російською окупацією.

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