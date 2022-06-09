Захватчики безуспешно ищут слабые места в Северодонецке, обстреливая мирные кварталы и объекты промышленности. Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Важно Оккупанты убили женщину и ранили ее дочь в Лисичанске: враг беспощадно бьет по Луганщине
Обстрел "Азота"
Вечером 8 июня оккупанты дважды попали по северодонецкому объединению "Азот". Гайдай рассказал, что повреждено по меньшей мере 2 цеха в разных концах химического предприятия. На одном из них производили аммиак.
О последствиях обстрелов обещают сообщить еще раздельно.
В области четверо погибших
Глава ОВА сообщил, что по меньшей мере 4 жителя области погибли. Один из них – житель Северодонецка, которого россияне ранили еще 6 июня. Враг унес жизни и у трех лисичан – мужчины и двух женщин. Так, в результате артиллерийского обстрела Лисичанска россияне убили женщину и ранили ее дочь.
Кроме того, за последние 2 суток ранения получили шесть лисичан. Четырех из них сразу увезли в больницу в Днепре.
Гайдай также обнародовал фото обстрелянной Луганщины и подчеркнул, что с начала вторжения России область потеряла, по меньшей мере, 351 жителя.
Оккупанты обстреливают жилые кварталы Луганщины / Фото Сергея Гайдая:
Последние новости из Луганской области
- В последние недели в Луганской области идут ожесточенные бои. Оккупанты хотят захватить Северодонецк, чтобы выйти на Лисичанск.
- По состоянию на вечер 8 июня Гайдай сообщал, что россияне контролируют большую часть Северодонецка. Промышленная зона – наша, захватчиков там нет. Бои ведутся только на улицах в городе.
- Лисичанск находится полностью под украинским контролем. Однако россияне хаотично обстреливают город, есть огромные разрушения жилищного сектора.
- Глава ОВА заверил – угрозы оцепления наших войск в Луганской области нет.
- Правда, более 90% области на время находится под российской оккупацией.
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