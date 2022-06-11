Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він наголосив, що наразі окупанти контролюють більшість території у Сєвєродонецьку, однак ситуація динамічно змінюється.
Увага Росіяни увійшли в Оріхове та штурмують Сєвєродонецьк: яка ситуація на Луганщині
Більшість міста зараз контролюється російською армією, але не 80%. Була ситуація, коли і половину міста наші відбили, але відійшли, бо росіяни почали розстрілювати місто зі всього, що було. Зараз, можливо, 70 на 30,
– зазначив Сергій Гайдай.
За словами очільника Луганської ОВА, в росіян одна мета – захопити територію, а не місто як таке.
"На території можуть бути просто рештки будинків. Їм люди та інфраструктура неважливі", – додав Гайдай.
Сєвєродонецьк – це принципова позиція
Він пояснив, що Сєвєродонецьк це дуже мотиваційна складова для солдатів – як для наших, так і для ворожих, – тому що з 2014 року це обласний центр.
В стратегічному, військовому плані місто собою нічого не являє, бо поруч Лисичанськ, але він набагато вище, і обороняти його набагато легше.
"Ніхто нічого не здає"
Також Гайдай обурився висловлюванням про "здачу" міст та населених пунктів. Він зазначив, що люди, які дозволяють собі подібні висловлюваннями, повинні поспілкуватися з військовими, які воюють вже 3 – 4 місяць.
Коли вони чують, що хтось щось "здав"… Це маячня, їм це боляче слухати. Так, відходять іноді, але це тактичні відступи і перегрупування, щоб можна було далі протидіяти ворогу,
– пояснив Гайдай.
Актуально про ситуацію у Сєвєродонецьку
У місті залишається близько 10 тисяч цивільних. Збройні Сили контролюють промзону та прилеглі житлові квартали. Лінія оборони вибудована і тримається.
Росіяни знищують у місті абсолютно усе, що хоча б якось можна було використовувати для оборони. Але Сергій Гайдай припустив, що українські військові могли б зачистити місто орієнтовно за 2 – 3 доби, але є умови.
Впродовж доби 10 червня окупанти гатили по Сєверодонецьку, Лисичанську, Устинівці, Тошківці, Золотому, Нирковому, Гірському, Врубівці, Комишувасі з різних типів озброєння.
Яка ситуація у Сєвєродонецьку розповіли у британській розвідці: дивіться відео