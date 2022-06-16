Криваві наслідки атаки по Сумщині

На жаль, внаслідок цинічних дій армії держави-агресорки 4 людини загинули. Також відомо про щонайменше 6 постраждалих.

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Інформація про руйнування і пошкодження – згодом. І так, це той вибух, що чули у половині Сумського району і в самому обласному центрі,

– наголосив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Зауважимо, що о 00:44 в області оголосили повітряну тривогу. Орієнтовно через 20 хвилин місцеві мешканці почули звуки вибухів. Інформацію про них підтвердив мер Сум Олександр Лисенко. Він закликав людей не виходити з укриттів.

На цьому атаки по області не закінчилися. Близько 5 години ранку росіяни випустили ракету по Краснопільській громаді. Далі вони стріляли з мінометів зі своєї території. Загалом мінометний вогонь відкривали 26 разів.

Унаслідок обстрілу є руйнування. Зокрема, відомо, що загорілася господарча споруда та автомобіль Daewoo Sens. Інформацію про постраждалих ще уточнюють.

Яка ймовірність повторного наступу на регіон

Радник глави Міністерства внутрішніх справ Ростислав Смірно заявив, що новий наступ російської армії на Сумську область – дуже малоймовірний. За його словами, для відкриття нового фронту в окупантів не достатньо зброї та особового складу. Велика кількість ворожих сил сконцентрована на Сході України, адже саме там зараз тривають найзапекліші бої.

Водночас Смірно запевнив, що українська влада та військо готуються до будь-якого сценарію розвитку події.

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Новини з Сумської області за 15 червня

15 червня росіяни двічі обстріляли Новослобідську громаду з мінометів та артилерії. Також поодинокі обстріли були по Есманській та Білопільській громадах.

Надвечір 2 ворожі гелікоптери з території Росії випустили 5 ракет по околицях Глухова. Снаряди потрапили у житловий будинок. На жаль, одна людина загинула, а ще 6 – зазнали поранень. Крім того, пошкоджені об'єкти інфраструктури.

Живицький також розповів про трагедію з ворожою міною. Зокрема, на ґрунтовій дорозі підірвався автомобіль. 3 людей загинули на місці події, ще один постраждалий зараз перебуває у лікарні.

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