22 червня в небі над Україною було збито російський військовий гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Його вартість – близько 16 мільйонів доларів. А збили його з переносного зенітно-ракетного комплекту "Ігла", який був розроблений ще в радянські часи, а зараз коштує близько 60 – 80 тисяч доларів.

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Збив ворожий розвідувально-ударний вертоліт десантник Назар з 80 окремої десантно-штурмової бригади.

"В той день наш розрахунок заступив на бойове чергування. Приблизно о восьмій годині ранку, зі сторони противника в небі з’явилося три ворожі вертольоти Ка-52. Певно, проводили авіарозвідку. Коли вертольоти наблизилися, я навів на ціль свій ПЗРК "Ігла", і здійснив пуск. Ракета влучила у "вертушку"! З підбитого гелікоптера повалив густий чорний дим", – розповів десантник.

Після цього успішне збиття російського гелікоптера підтвердили побратими із сусідньої позиції.

Згодом збиття російського гелікоптера підтвердили й в Генштабі Збройних Сил України. Вранці 23 червня вони опублікували нові дані про втрати російських окупантів у війні проти України. Так кількість збитих вертольотів зросла до 183 одиниць. Найбільше ж українські військові збивають безпілотників оперативно-тактичного рівня – їх вже 622 (станом на ранок 24 червня). Літаків же Росія втратила за цей час 216.

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Для українського воїна це перша підбита ціль. Назар зазначає, що знищення бойового вертольота загарбників він присвятив своїй дитині, якій нещодавно виповнився місяць з дня її народження.

Варто відзначити, що збитий Ка-52 став не єдиною "впольованою" ціллю десантників в цей день. Десантно-штурмовими та артилерійськими підрозділами Львівської бригади ДШВ було знищено два БТРи та дві БМД противника.

Станом на 24 червня українські військові знищили 3637 бойових броньованих машин та 1507 танків ворога. Щодо самих російських загарбників, то їх полягло вже близько 34530. 23 червня найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Бахмутському напрямках. Ці дані є приблизні, адже бої тривають і далі, і вести точний підрахунок немає змоги.

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