Те, що важливо і необхідно знати з подій сьогоднішнього дня війни 24 канал зібрав у одному матеріалі. Читайте далі більше.

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05:38 По всій території України оголосили повітряну тривогу. Спочатку сирени лунали на Сході та Півдні країни, а потім загроза ракетного удару поширилась на всю її територію.

Не нехтуйте власною безпекою. Переходьте відразу ж до укриттів, коли лунають сирени. Перебувайте у сховищі доти, поки не буде повідомлення про відбій. Це може врятувати вам життя.



По всій Україні пролунали повітряні тривоги / Скриншот карти vadimklimenko

04:51 В ОК "Південь" також розповіли, що в регіоні ворог збільшив інтенсивність обстрілів. Ворог атакує з РСЗВ, а також авіації. Відомо, що по наших позиціях завдали 4 авіаудари.

04:24 ЗСУ продовжують ефективно знищувати ворога на Півдні. Наші військові упродовж минулої доби там завдали 5 авіаударів. Внаслідок цього вдалось знищити 24 окупантів, танки, а також ворожі склади боєприпасів.

02:18 Російські загарбники вкотре обстріляли Харків. Внаслідок атаки у місті спалахнули пожежі. Радниця глави Харківської ОВА Наталія Попова розповіла також про поранених.

01:53 Володимир Путін скасував свою поїздку до білоруського міста Гродно. Нагадаємо, що воно розташоване за 20 кілометрів від Польщі. Про це розповів сам Олександр Лукашенко під час зустрічі з російським диктатором.

00:46 ЗСУ завдали удару по ворогові з HIMARS. Завдяки цьому вдалось знищити багато російської техніки, а також офіцерів війська країни-агресорки.

ЗСУ з HIMARS влучно знищили ворога: дивіться відео

00:12 Ввечері 25 червня російські загарбники завдали ракетного удару по Сарнах, що на Рівненщині. В ОВА показали відео, а також масштаби руйнувань. Нагадаємо, що ворог влучив у СТО, а також автосервіс. За попередніми даними, загинули троє людей, а ще четверо зазнали поранень.