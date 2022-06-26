Про ракетний удар по Києву стало відомо близько 06:24. Тоді у місті почули відразу кілька "прильотів", а також бачили клуби диму. 24 канал зібрав для вас усю інформацію щодо ракетних ударів по столиці 26 червня.

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Ракетами атакували цивільну інфраструктуру

Російські загарбники, як завжди, провели "демілітаризацію" цивільної інфраструктури. Цього разу під ворожу ракетну атаку потрапили житлові будинки, а також дитячий садок.

Самі ракетні удари стались майже через годину після оголошення повітряної тривоги. Вона близько 05:38 пролунала спочатку у більшості регіонів, а потім – по всій території нашої держави.

Одним із перших про ворожі "прильоти" по Києву повідомив Сергій Стерненко. Він зауважив, що окупанти чотири рази били по місту. Крім того, він бачив "велику чорну хмару", яка утворилась на місці одного з ударів.

Відразу ж зауважимо, що ні в якому разі не слід повторювати те, що робив Сергій Стерненко. Під час повітряної тривоги слід негайно переходити до укриття та перебувати там доти, поки не буде відбою. Не наражайте себе на зайвий ризик.

О 06:41 інформацію про вибухи підтвердив мер Києва Віталій Кличко. Він зауважив, що ворог бив ракетами по Шевченківському районі. Зі слів очільника міської ради, на місце події вирушили як рятувальники, так і медики.

Через 20 хвилин від нього надійшла додаткова інформація. О 07:41 він зазначив, що через ракетні атаки з двох будинків проводять евакуацію мешканців.

Ворог влучив у верхні поверхи 9-поверхівки

Пізніше з'явилось повідомлення від ДСНС. У ньому розповіли, що ворог влучив у 9-поверхівку. Внаслідок ворожого удару три останні поверхи будинку зазнали часткового руйнування.

Рятувальники працюють на місці події з самого ранку: дивіться відео

Рятувальники зазначили, що отримали повідомлення про пожежу близько 06:29. Тоді вони й вирушили на виклик. Як з'ясувалось, внаслідок ворожої атаки вогонь поширився на площу близько 300 метрів квадратних. Спочатку мовилось про 2 поранених, але ця цифра продовжує зростати. Сама ж рятувальна операція все ще триває.

Рятувальники борються з вогнем у багатоповерхівці: дивіться відео

Невдовзі мер Києва Віталій Кличко додав, що двох постраждалих внаслідок ворожого удару госпіталізували до лікарні. Але, на жаль, під завалами усе ще перебувають люди. Він також підкреслив, що усю додаткову інформацію можна буде озвучити після завершення рятувальних робіт.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів, що ворог влучив також у дитячий садочок столиці. Цю інформацію він озвучив під час брифінгу, передала кореспондентка 24 каналу. Він також зазначив, що майданчик, розташований на території дошкільного закладу, знищений повністю. Тепер замість гойдалок там – вирва на 7 метрів.

Невдовзі у ДСНС показали будівлю багатоповерхівки, в яку влучив ворог. На світлинах, які виклали рятувальники, можна побачити поруйновані верхні поверхи житлового будинку. Також на кадрах видно полум'я, яке спалахнуло внаслідок ракетного удару.

Кореспондентка 24 каналу Катерина Гаценко також показала на фото наслідки ворожого удару по багатоповерхівці. Ворог влучив у верхні поверхи житлового будинку. Логічно, що внаслідок цього руйнувань зазнала також його покрівля. Крім того, у всіх квартирах повибивало вікна від удару.

Окупанти знищили багатоповерхівку ракетним ударом: фото Катерини Гаценко

Щонайменше один загиблий і п'ятеро поранених

Антон Геращенко також зауважив, що на місці вибухів рятувальники знайшли тіло загиблого чоловіка. Про це він розповів під час ефіру каналу "Київ". Заступник міністра також додав, що з-під завалів вдалось врятувати дівчинку. Згодом у ДСНС інформацію про загиблих спростували. Але, на жаль, усе ще може змінитись, адже рятувальна операція все ще триває. Водночас у відомстві зауважили, що під завалами все ще можуть перебувати 3 – 4 людей.

Цю інформацію підтвердив і мер Києва Віталій Кличко. Він зауважив, що з поруйнованої багатоповерхівки дістали 7-річну дівчинку. На щастя, вона жива. Водночас рятувальники борються за життя її матері. Зауважимо, що жінку затиснуло бетонною плитою.

Кількість поранених внаслідок ракетного удару зростає. У поліції вже повідомили, що ворожа атака травмувала щонайменше 5 людей. Наголошуємо, що ця цифра не є остаточною, адже під завалами все ще перебувають мешканці будинку.

Кореспондент BBC повідомив, що внаслідок удару руйнувань зазнали 3 – 4 житлові будинки. Мешканець одного з них розповів, що йому вдалось вижити лише завдяки тому, що він спустився до підвалу. Зі слів чоловіка, так само робить багато людей.

Ракетний удар порівняли з терактом

Відповідну думку висловив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він підкреслив, що по центру Києва ворог випустив 4 крилаті ракети.

"Друга армія світу" нічим не відрізняється від талібів чи "Хезболли", які знищують цивілізацію. Але на терористів завжди чекає один фінал – розплата,

– підкреслив він.

Одну ракету вдалось збити силам ППО

Глава Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив додаткову інформацію щодо ворожої атаки. Він зауважив, що одну з російських ракет таки вдалось знешкодити силам ППО. Її збили над Києвом, а рештки ворожого снаряда впали на околиці одного з сіл, що поблизу столиці.

Ворог знову ризикував влучити в АЕС

Одна з російських ракет, випущених по Києву, летіла на критично низькій висоті над Південноукраїнською АЕС. Таким чином ворог міг влучити у станцію, що могло б стати причиною справжньої катастрофи.

Російська ракета пролетіла низько над Південноукраїнською АЕС: дивіться відео

Зауважимо, що ранкові ракетні удари по Києву стали причиною зниження тиску води у мережі. Як повідомили у "Київводоканалі" його спостерігали ще з 06:25. У компанії зауважили, що з цими проблемами можуть стикнутись мешканці Шевченківського, Святошинського, Подільського, Солом'янського, а також Голосіївського районів. Наразі фахівці роблять усе можливе для відновлення належного водопостачання.

Нагадаємо, що російські військові вдруге за червень б'ють по столиці. Цікаво, що 5 червня ворог також обстріляв Київ саме у неділю зранку. Тоді окупанти атакували як саме місто, так і область.

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