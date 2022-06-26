Як зазначив радник голови Офісу президента твітері, російські війська завдали ударів по центру Києва 4 високоточними ракетами.
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Реакція Подоляка на обстріли Києва
Подоляк розповів, що по житловій інфраструктурі росіяни били навмисно.
Ранок неділі розбудив Київ не співом птахів, а вибухами. 4 "високоточні" російські ракети вдарили по житлових об'єктах у центрі столиці,
– йдеться у його повідомленні.
Проте, за його словами, росіян, як і інших терористів, очікує розплата за свої злочини.
"Друга армія світу" нічим не відрізняється від талібів чи "Хезболли", які знищують цивілізацію. Але на терористів завжди чекає один фінал – розплата,
– прокоментував радник ранкові обстріли.