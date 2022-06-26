Как отметил советник главы Офиса президента твиттере, российские войска нанесли удары по центру Киева 4 высокоточными ракетами.

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Реакция Подоляка на обстрелы Киева

Подоляк рассказал, что по жилищной инфраструктуре россияне избивали намеренно.

Утро воскресенья разбудило Киев не пением птиц, а взрывами. 4 "высокоточные" российские ракеты ударили по жилым объектам в центре столицы,

– говорится в его сообщении.

Однако, по его словам, россиян, как и других террористов, ожидает расплата за свои преступления.

"Вторая армия мира" ничем не отличается от талибов или "Хезболлы", уничтожающих цивилизацию. Но террористов всегда ждет один финал – расплата,

– прокомментировал советник утренние обстрелы.