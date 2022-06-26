Из-под завалов спасли девочку

Об этом в эфире канала "Киев" заявил советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко, сообщает 24 канал. Он заявил, что было обнаружено тело погибшего мужчины.

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Также Антон Геращенко рассказал, что из-под завалов достали девочку, которой, по предварительным данным, 6 или 7 лет. Советник главы МВД сообщил, что ее в больницу забрала скорая.

Она в удовлетворительном состоянии, если можно так сказать после удара ракеты. Но будет жить,

– заявил он.