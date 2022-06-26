З-під завалів врятували дівчинку

Про це в ефірі каналу "Київ" заявив радник глави Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє 24 канал. Він заявив, що було знайдено тіло загиблого чоловіка.

До теми У Києві ракета влучила в будинок: верхні поверхи частково зруйновані

Також Антон Геращенко розповів, що з-під завалів дістали дівчинку, які, за попередніми даним, 6 або 7 років. Радник глави МВС повідомив, що її до лікарні забрала "швидка".

Вона у задовільному стані, якщо можна так сказати після удару ракети. Але буде жити,

– заявив він.

Геращенко розповів, що на місці вибуху продовжується розбір завалів, через що точна кількість загиблих наразі не відома.