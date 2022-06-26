З-під завалів врятували дівчинку
Про це в ефірі каналу "Київ" заявив радник глави Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє 24 канал. Він заявив, що було знайдено тіло загиблого чоловіка.
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Також Антон Геращенко розповів, що з-під завалів дістали дівчинку, які, за попередніми даним, 6 або 7 років. Радник глави МВС повідомив, що її до лікарні забрала "швидка".
Вона у задовільному стані, якщо можна так сказати після удару ракети. Але буде жити,
– заявив він.
Геращенко розповів, що на місці вибуху продовжується розбір завалів, через що точна кількість загиблих наразі не відома.